Marítimo arranca para nova época

A temporada 2021/22 para o Marítimo arrancou esta manhã com a realização de testes médicos e físicos, que aconteceram no novo Departamento Clínico verde rubro. Os jogadores concentraram-se em Santo António, no complexo desportivo do clube, com a presença já de cinco dos reforços anunciados para a nova época, só faltando o guarda - redes Miguel Silva, cuja chegada ao Funchal está prevista para esta segunda feira, e ainda Nuno Santos e Xadas, em fase final de conclusão das negociações. O trabalho no campo está agendado apenas para quarta feira.