Diogo Henriques é o novo Secretário-Geral de Pedro Calaça Vieira na JS-Madeira

A primeira Comissão Regional da Juventude Socialista, do novo mandato liderado por Pedro Calaça Vieira, decorreu no último Domingo, dia em que Diogo Martinho Henriques, antigo presidente de concelhia da JS Santa Cruz e actual comissário nacional da Juventude Socialista, foi eleito por unanimidade como novo Secretário-Geral da Juventude Socialista da Madeira.

Diogo Henriques promete que a nova equipa "continuará as pisadas dos seus antecessores" e acredita que "será esta geração que mudará, um dia, os destinos da Região Autónoma da Madeira". E afirma: "Há um trabalho duro pela frente, pela reconquista da maioria social e pela transformação dessa maioria social em maioria política na Região.

Diogo Henriques está confiante no resultado das eleições autárquicas deste ano: "O Partido Socialista terá mais autarcas, mais Juntas de Freguesia e mais Câmaras Municipais, se trabalhar conjuntamente com a Juventude Socialista".

"A JS demonstrou nos últimos anos, ter jovens preparados e capacitados para servir os madeirenses e portossatenses no poder local", disse ainda.