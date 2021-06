Pelo menos seis militares mortos em ataque no centro do Mali

Pelo menos seis militares morreram hoje e um ficou ferido na sequência de um ataque no centro Mali, anunciaram as Forças Armadas malianas.

O ataque ocorreu no posto militar da aldeia de Boni, onde dez soldados já tinham sido mortos em fevereiro.

Os militares "repeliram vigorosamente" os "ataques simultâneos" realizados na vila atacada durante a tarde de hoje, anunciaram as Forças Armadas do Mali na rede social Facebook.

No início do dia, pelo menos 15 soldados da paz das Nações Unidas, a maioria dos quais de nacionalidade alemã, ficaram feridos no norte do país durante um atentado com um veículo armadilhado.