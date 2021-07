Portugal defronta Roménia no europeu de jovens

A selecção nacional de ténis de mesa masculina, sub-19, irá defrontar a Roménia nos oitavos-de-final da prova de equipas do Campeonato da Europa de Jovens que se está a realizar na cidade de Varaždin, na Croácia.

O conjunto português que conta com a prestação de dois atletas madeirenses Gonçalo Gomes (Clube Desportivo 1.º de Maio) e Tiago Li (Clube Desportivo São Roque), garantiu, no domingo, a vitória no Grupo B, do Nível 1, e consequentemente passou ao mapa final - disputa do 1.º ao 16.º Lugar - pelo que hoje não teve um 'merecido' descanso, sendo que a partida dos 'oitavos' terá lugar pelas 18h30 de hoje diante da Roménia.

De referir que a equipa das Quinas, de sub-19, para além dos dois atletas madeirenses conta ainda com David Bessa (GDCS Juncal) e Silas Monteiro (AR Novelense).

Quanto à selecção feminina veio ontem a perder diante da Hungria, por 3-0, no jogo do play-off, pelo que irá agora discutir um lugar entre o 17.º e o 28.º lugares.