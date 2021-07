Final desejada da Copa America joga-se 'dentro de momentos'

As autoridades brasileiras autorizaram que a final da Copa América de futebol tenha 10% de lotação, com os convidados a terem de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.

O jogo entre os dois eternos rivais sul-americanos, Brasil e Argentina, disputa-se esta madrugada, com início dentro de pouco menos de hora e meia. A partir da 1 hora.

O secretário de saúde da cidade do Rio, Daniel Soranz, deu diretrizes para autorizar uma taxa de ocupação até 10% da capacidade do estádio Maracanã, que é de 78 mil lugares, não sendo vendido qualquer ingresso para a partida entre Brasil e Argentina.

Soranz justificou essas diretrizes com um pedido da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), que exigiu que todos os espetadores presentes na final tenham de ser portadores de um exame negativo ao coronavírus para entrar no estádio.

"Haverá uma grande distância entre as pessoas e todos os espetadores serão convidados pela CONMEBOL", disse o Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Pais, numa conferência de imprensa.

A CONMEBOL tinha informado que cada seleção presente na final pode trazer 2.200 convidados para a final, mas os espetadores deveriam usar máscaras e manter uma distância de dois metros entre si, não sendo permitidos alimentos e bebidas.

As duas selecções entram assim em campo numa final inédita na competição deste ano, pois será o único jogo onde haverá presença de público nas bancadas. Messi e Neymar, as estrelas da companhia, procuram uma conquista e a vitória no maior duelo entre selecções do continente sul-americano.

No caso do capitão argentino, poderá ter mais uma oportunidade de ganhar uma grande competição com a sua selecção pela primeira vez, título que é uma 'mancha' na sua já longa e profícua carreira a par e passo com Cristiano Ronaldo.