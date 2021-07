Venda de carros sobe 28% na Madeira

São várias as notícias que fazem a edição do seu DIÁRIO deste sábado e que vão pô-lo a par do que se passa na Região, no País e no Mundo.

Porque não é só a pandemia a marcar os nossos dias, na página seus damos conta de que a venda de carros sobre 28% na Madeira. Apesar da boa marca atingida nos primeiros cinco meses do ano, face ao mesmo período de 2020, o sector ainda não recuperou valores os transaccionados no período anterior à pandemia. Os dados provisórios recolhidos pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) revelam que foram vendidos 966 viaturas entre Janeiro e Maio deste ano, valores que, ainda assim, representam menos 16,5% quando comparados com as vendas de 2019.

Numa outra notícia, que ocupa das páginas 4 e 5 e que bem ilustrada com uma foto sobre o tema, revelamos que o amianto ilegal pode gerar coima de 5 milhões. A Câmara Municipal de São Vicente teme que o ‘aterro’ ilegal possa ser responsável por danos na saúde pública dos seus munícipes e pede “máxima celeridade” na retirada do material enterrado no concelho. Idêntica rapidez é exigida pela população local, que, mesmo sem querer dar a cara, não deixa de exigir que o material seja removido o quanto antes. Sobre o tema, contamos-lhe que os grupos parlamentares do PSD e do CDS na Assembleia Legislativa da Madeira chumbaram a proposta de uma audição parlamentar onde fosse abordado este problema.

À capa do seu DIÁRIO de hoje chamamos também as novidades sobre a Educação, com a intenção de lhe dar conta de que na Madeira as aulas arrancam mais cedo do que no continente. É na última página que o ‘calendário’ previsto pela Secretaria Regional da Educação é divulgado. Ano lectivo começa a 6 de Setembro para os alunos até ao 3.º ciclo; já os do Secundário regressam entre 13 e 16 do mesmo mês. Informe-se nesta edição dos períodos de interrupção lectiva e comece já a organizar a sua agenda a partir do último trimestre deste ano.

Nos Casos do Dia, que surgem na página 8, destacamos algumas informações sobre o turista polaco que se perdeu na Região enquanto fazia um treino de trail. O irmão do desaparecido faz 85km por dia e diz que só regressa a casa depois de encontrar familiar desaparecido nas serras da Calheta desde a semana passada. A mulher e os filhos regressam, entretanto, à terra de origem.

Ainda nas páginas do DIÁRIO de hoje fique a par dos números e das consequências da pandemia da covid-19 na Madeira. Pedro Ramos anunciou ontem a segunda vaga na Região. O secretário regional da Saúde deu conta desta nova realidade tendo por base os dados mais recentes da doença entre nós. Isto numa semana em que 80% dos novos casos são de pessoas com menos de 50 anos e apenas 24% dos infectados identificados entre 10 e 16 de Julho têm menos de 20 anos. Neste grupo à crianças de meses.

Um mês e meio depois a Madeira volta a ter mais de 170 casos activos, quando ontem foram reportados pela Direcção Regional da Saúde 41 novos casos, mais de metade de transmissão local. Número que vão contribuir para o agravamento do número de reprodução efectivo. Leia mais sobre estes assuntos nas páginas 10 e 11 do DIÁRIO deste sábado.

Nesta edição trazemos-lhe, ainda, uma entrevista ao epidemiologista Carmo Gomes, que diz que vacinação vai travar subida da variante Delta, mutação do SARS-CoV-2 que já é prevalente em Portugal e na Madeira.

