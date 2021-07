O Benfica primeiro

Eleições até ao final do presente ano. Esta foi a parangona que saiu do comunicado da SAD do clube da Luz, que traz também consigo enumeradas, as grandes prioridades desta direção até lá. Depois da detenção de Luis Filipe Vieira e da natural revolta dos adeptos, este era o único caminho que se impunha. A partir daqui, é fundamental fazermos todos uma reflexão sobre o que tem sido o passado recente, mas acima de tudo o que queremos e quem queremos a liderar nos próximos tempos, os destinos da maior instituição de Portugal. Mas isso só pode e só deve ser feito após o termino do mercado de transferências e a finalização do processo de emissão das obrigações, lançado há poucos dias. Até lá, é fundamental que seja assegurada por todos os sócios e simpatizantes uma necessária paz e um ambiente com a tranquilidade possível, para que possamos montar um plantel equilibrado, que nos faça sonhar e para que daqui não saiam ainda mais prejuízos económicos ou reputacionais.

Tenho para mim, que a postura e o comportamento que for adoptado pelos envolvidos até ser marcado o ato eleitoral, será determinante para o seu sucesso futuro. Espero que o saibam levar com elevação mas acima de tudo com respeito pela instituição, colocando-a acima de qualquer interesse pessoal, que disso já estamos todos fartos. Acredito que os milhares de sócios estarão tão atentos quanto eu. De Rui Costa espero uma postura apaziguadora, que contraste com a festivaleira auto apresentação em pleno relvado. O tempo não está para festas mas sim para trabalho, competência, rigor e seriedade. Se for possível com sobriedade, tanto melhor. Com o epíteto de benjamim de LFV muita da sua imagem será jogada neste curto espaço de tempo. Conseguirá ter uma explicação plausível para que não saia chamuscado de tudo o que tem vindo a lume? Terá capacidade para ajudar a aprovar um regulamento eleitoral transparente? Irá ceder aos caprichos de um treinador que teima em ter jogadores fetiche? Ou será capaz de montar uma verdadeira equipa com escolhas criteriosas e certeiras sem entrar em pré-campanha e na loucura dos milhões?

A João Noronha Lopes, aos movimentos criados e a eventuais outras candidaturas pede-se nesta altura um pouco mais de razão e menos excitamento. É bom que não se esqueçam que no fim do dia é também a imagem do clube que está em causa. Serão capazes de mostrar através do seu comportamento que são diferentes ou cederão ao circo mediático? Conseguirão trabalhar num futuro em silêncio ou cairão na tentação de incendiar redes sociais e comunicação social para regozijo dos adeptos rivais? Os dados estão lançados. Neste momento é absolutamente imperativo conter danos colaterais e estancar o rodopio internacional em que o Benfica se viu envolvido. Depois, quando tudo estiver a rolar, que se resolva a questão o mais depressa possível para que possamos entrar num novo ciclo.

Em jeito de conselho (se me é permitido) espero que os candidatos uma vez em campanha se preocupem com o que é realmente importante. Programas estruturais e uma visão estratégica bem fundamentada para o Benfica (vi pouco disso nas últimas eleições). Que se façam rodear de pessoas competentes e sérias. Que comuniquem de forma diferente e não se esqueçam da ética fundadora que nos levou à glória. Que saibam materializar a aposta nas camadas jovens ao mesmo tempo que atacam o mercado com jogadores que acrescentem. Que parem com o entreposto. Que ao invés de estarem sempre a falar na China aproveitem um imenso mercado da saudade dos Países de Língua Portuguesa que sem contar com o Brasil somam quase 70 milhões de pessoas que vibram e sofrem com o nosso futebol. Que saibam honrar o nosso passado, que entendam a nossa historia e o que nos fez grandes. Que projectem tudo isso no futuro. Mas até lá, o Benfica primeiro.