Célia Pessegueiro quer reabilitar Estrada da Carreira e Solar dos Esmeraldos

Célia Pessegueiro, a candidata do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal da Ponta do Sol e actual presidente da edilidade, afirmou esta sexta-feira (17 de Julho) que pretende avançar com um projecto de reabilitação urbanística na zona central do sítio da Lombada, no acesso e na área envolvente à Igreja e ao Solar dos Esmeraldos.

"O projecto não foi ainda para o terreno por indisponibilidade financeira, uma vez que o PSD chumbou o empréstimo que viabilizaria a intervenção", justificam os socialistas, mas a candidata mostra-se convicta na concretização desta intervenção "nos próximos anos".

Esta tarde, Célia Pessegueiro esteve no local acompanhada pelo presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, e por outros elementos do partido, numa iniciativa que se inseriu no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, que esta semana é dedicado à temática do Planeamento, Mobilidade e Reabilitação.

A candidata à autarquia ponta-solense sublinhou que a dita intervenção é "necessária para criar uma centralidade que, de certa forma, já existe, mas que não tem as condições ideais para receber visitantes e que começa a criar algumas dificuldades até para os moradores”. Nomeadamente, ao nível da mobilidade e dos estacionamentos,

A intervenção prevê, por isso, "a reabilitação da Estrada da Carreira, que conduz até à Igreja da Lombada e ao Solar dos Esmeraldos, onde existe também um moinho e a entrada para a Levada do Moinho. Será também criada uma nova variante para a saída da Estrada da Carreira", explicou.

Uma obra que deverá custar cerca de 700 mil euros.

A candidata pretende igualmente reabilitar o solar dos Esmeraldos, após esta intervenção "para criar as condições de acessibilidade e permitir que toda aquela zona central entre a Igreja e o Solar possa ser uma grande praça, onde funcionem os eventos e onde seja possível também investimento privado à volta", embora sem adiantar valores.

Por seu turno, Paulo Cafôfo salientou que se trata de "um projeto que irá potenciar o investimento privado, salvaguardando a dinamização da economia e a preservação do património".

Convicto na reeleição de Célia Pessegueiro, o líder do PS-M reiterou ainda que estes projectos “irão ser concretizados com certeza no próximo mandato, depois dos obstáculos todos que a autarquia teve por parte da oposição do PSD, que chumbou o empréstimo” que iria viabilizar esta intervenção.