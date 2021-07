CTT Comércio Local vem garantir aos produtores locais maior alcance através do mundo digital

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, a Câmara Municipal do Funchal e os CTT Correios de Portugal estabeleceram uma parceria para o serviço 'CTT Comércio Local', um serviço digital que visa facilitar a presença 'on-line' dos comerciantes locais e dos pequenos produtores.

A adesão a esta iniciativa é gratuita e pode ser feita no site do Município do Funchal.

No seguimento do trabalho que o Município do Funchal tem vindo a desenvolver em nome da revitalização do comércio local, e considerando que o recente levantamento efectuado pela equipa do Balcão do Investidor da CMF demonstrou grandes fragilidades no domínio das vendas on-line por parte dos empresários locais, encaramos a solução CTT Comércio Local como uma excelente oportunidade, permitindo-nos associar a um parceiro de confiança, através de uma solução que já dá garantias em diversos municípios por todo o país. Miguel Silva Gouveia, presidente CMF

O serviço CTT Comércio Local é uma oferta inovadora que permite aos produtores locais e pequenos comerciantes, que tradicionalmente têm apenas actividade de comercialização física, passem a ter uma plataforma electrónica com maior alcance, onde podem vender os seus produtos, neste caso uma aplicação, gerando negócio de comércio electrónico. Desta forma, permite que os comerciantes locais possam expor e escoar os seus produtos 'on-line' e que os munícipes efectuem as suas compras à distância, desde o conforto do seu lar.

Esta parceria não passa apenas pela aquisição da aplicação CTT Comércio Local, mas também pela promoção de iniciativas de valorização do comércio digital, assumindo o Município o desígnio de apoiar o comércio do Funchal a dar um salto tecnológico, nomeadamente no que concerne às vendas on-line. O Balcão do Investidor da CMF irá, para o efeito, reforçar a sua actuação de proximidade, no sentido de auxiliar todos os comerciantes na adesão a esta nova solução. Miguel Silva Gouveia, presidente CMF

A solução, desenvolvida em parceria com a empresa portuguesa Localshop, é fornecida pelos CTT à Autarquia, que por sua vez a vai disponibilizar aos comerciantes e produtores locais, que passam assim a ter os produtos das suas lojas disponíveis nesta aplicação. Os consumidores poderão descarregar a aplicação nas plataformas digitais disponíveis para Android e IOS, e ver que comerciantes do Funchal estão presentes na aplicação, entrar em cada uma das lojas, efectuar as compras e pagar através de MB Way, cartão de crédito ou cartão de débito.