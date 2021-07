António Melim apresenta candidatura à Câmara do Porto Santo

António Melim, candidato independente do PPM Madeira ao Porto Santo, apresenta oficialmente a sua candidatura no próximo dia 19, pelas 11 horas, no restaurante Teodorico.

O candidato indica que chegou esta semana ao Porto Santo, tendo referido que "os dois principais partidos que têm gerido a câmara do Porto Santo, manifestam um profundo desprezo pelo povo da nossa ilha". António Melim afirmou que "eles os responsáveis pela situação que chegou a nossa terra e câmara, embora um com maiores culpados seja o PSD, uma vez que é directamente responsável pela dívida da Câmara e é poder no governo regional". "O PS, embora, em menor quantidade é também culpado, uma vez, na gestão da câmara, preferiu entrar numa guerra interna pelo poder, com claros prejuízos para a edilidade e para os porto-santenses", afirmou.

"Os partidos acima referidos, procuram obscurecer o passado com uma peneira tentando fazer o povo de parvo. Procuram reinar com base na divisão e ilusão. Nada mais têm para nos fazer acreditar, ou muito menos futuro para o povo do Porto Santo. A sede de poder é que os guia nada mais. Procuram com o caciquismo condicionar quem vota, construindo pequenos senhores fiéis aos aparatos partidários e a interesses alheios ao bem do Porto Santo", disse António Melim.

O candidato pelo PPM assumiu que este tipo de cultura tem de ser erradicada "não só afastando estes partidos, mas antes, correndo com eles. Pondo pessoas fiéis e comprometidas com o Porto Santo e o seu povo".