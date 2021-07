Madalena do Mar recebe a 10.ª regata de canoas tradicionais

É já no próximo domingo que acontece a 10ª Regata de Canoas Tradicionais da Madalena do Mar, a partir das 12 horas, numa organização da Câmara Municipal da Ponta do Sol com o apoio da Associação Regional de Canoagem da Madeira, da Junta de Freguesia da Madalena do Mar e da Casa do Povo da Ponta do Sol.

Para as 10h30 está marcado um briefing , em frente ao Bairro dos Pescadores, para apresentar as provas e entregar as placas.

O evento já conta com 22 inscrições, com 44 participantes, e abrangendo frotas de Canoas de cinco concelhos da Região: Santa Cruz, Funchal, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Ponta do Sol - "mantendo a tradição e preservando a história do nosso povo e seus costumes", lê-se na nota enviada para a redacção.

As canoas inscritas na 10.ª Edição serão divididas em duas classes: a das Canoas Tradicionais e a das Canoas Não Tradicionais.

O trajecto da regata será idêntico ao das edições anteriores, ao longo da costa adjacente à praia da Madalena, com partida e chegada frente ao Bairro do Pescadores, num total de 2 km.

Para além dos Prémios de Participação no valor de 60 euros para as 30 primeiras canoas a cortarem a meta, o 1.º, 2.º e 3.º classificado de cada classe receberão um troféu, assim como todos os participantes irão receber uma medalha de presença no evento e uma T-Shirt alusiva à Regata.