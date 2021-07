Pedro Coelho pede igualdade de tratamento ao GR até 2025

Pedro Coelho fala como se já esteja eleito pedindo tratamento igual do Governo Regional para o próximo quadriénio tal como assiste noutras latitudes.

Promete dar início à requalificação da baixa de Câmara de Lobos já na “próxima semana”, um investimento de 4,4 milhões de euros e que o DIÁRIO já havia noticiado, no entanto a novidade é ter luz verde do Tribunal de Contas, que chegou nos últimos dias à autarquia.

Promete igualmente que vai concretizar até ao final do trimestre de 2022 o centro da freguesia, uma obra que ascende os 450 mil euros ou a implementação da estratégia local de habitação ou ainda um regulamento de apoio ao arrendamento dirigido aos jovens e à classe média.

Mas disse mais: disse que quer que o “Governo dê o reconhecimento devido” tal como foi dado a outros concelhos, acentuou o candidato que leva oito anos à frente da edilidade e que tem tido maiorias absolutas.

São palavras proferidas durante a apresentação da sua recandidatura às eleições autárquicas que vão acontecer a 26 de Setembro.

Com um calor abrasador e com Jardim no palco, o único a usar chapéu de palha, Coelho enumerou a linha lista de empreitadas destacando o slogan “+ Câmara de Lobos”.