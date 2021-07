EUA disponibilizam quase 20 Milhões de euros para sistema de transporte de medicamentos em Moçambique

O Governo dos Estados Unidos da América vai disponibilizar 23,4 milhões de dólares (quase 20 milhões de euros) para apoiar o sistema de transporte de medicamentos em Moçambique, anunciou hoje a embaixada norte-americana em Maputo.

O objectivo do programa, designado "Commodities for Health: Ensuring Guaranteed Access and Reliability", é garantir eficácia na distribuição de medicamentos pelo país, principalmente nos pontos mais recônditos, refere uma nota da embaixada norte-americana em Maputo.

Segundo a nota, os EUA irão "trabalhar com empresas de transporte privadas e escritórios governamentais a nível central, provincial e distrital para assegurar que a entrega de material médico cumpra as normas internacionais, incluindo especificações de transporte, controlos de temperatura, prazos de entrega e gestão de registos".

Dados oficiais indicam que os Estados Unidos fornecem anualmente perto de 500 milhões de dólares (cerca de 422 milhões de euros) para reforçar a qualidade de educação e cuidado de saúde em Moçambique