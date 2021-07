Mais de 600 empresas criadas na Madeira no primeiro semestre do ano

Entre Janeiro e Junho do corrente ano, 'disparou' o número de novas empresas criadas na Região. A notícia que está em destaque na edição impressa de hoje do DIÁRIO revela que nos primeiros seis meses do ano foram criadas, na Região, 607 sociedades comerciais, mais 64% face ao período homólogo. A Madeira apresenta-se assim com melhor rácio nacional entre estabelecimentos constituídos e encerrados neste período.

Na edição impressa de hoje conheça em detalhe a investigação feita pela veterinária Sílvia Vasconcelos. O estudo inédio ao nível nacional e que abrangeu mais de 500 idosos da Região, comprova que os animais de companhia são “amortecedores” do stress e previnem demências.

Nesta quarta-feira leia tudo sobre o caso que envolve uma idosa e o SESARAM e que está a revoltar a família da utente. A Doente de Alzheimer, depois de uma ida às Urgência onde não pode ficar acompanhada foi encontrada de madrugada pela PSP, com um cateter no braço e a pulseira do Serviço de Urgência.

A COVID-19 continua a ser notícia, com a variante Delta a já estar presente em sete concelhos da Região. O director regional da Saúde apela à vacinação. Ontem, 42,8% da população regional já tinha a vacinação completa.

Na véspera do aniversário da freguesia de Ponta Delgada, fique a saber que o actual presidente da junta esrtá preocupado com o facto de, no ano passado, terem nascido apenas três crianças naquela localidade. A freguesia nortenha não quer perder escola e creche, mas queda acentuada da natalidade é uma ameaça real.

