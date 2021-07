Delegação de Saúde de Cabo Verde visita Centro de Simulação Clínica da Madeira

O SESARAM recebeu a delegação de Cabo Verde que está na Madeira para conhecer o Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM), com o objectivo de poder replicar naquele país a criação de um espaço deste tipo.

O Director Nacional de Saúde cabo-verdiano, Jorge Barreto, explicou que a visita se enquadra no conhecimento 'in loco' da actividade, instalações e criação do CSCM.

“Escolhemos o CSCM porque Cabo Verde pretende instalar um centro semelhante”, explicou, reconhecendo que após a visita ficará criado “um plano mais ou menos fechado”.

Enquanto o espaço não existe, pode haver aqui oportunidades de intercâmbio, de cooperação, de formação que podemos ir fazendo antes mesmo de o espaço estar disponível e a ideia é termos esta ligação de uma forma constante e mais frequente e contamos com o apoio do CSCM para ajudar-nos naquilo que for preciso para podermos implementar o centro em Cabo Verde. Jorge Barreto, director Nacional de Saúde cabo-verdiano

O responsável reconheceu que a visita permitiu ter noções do espaço e dos recursos necessários que servem de “elementos para análise”, aproveitando a experiência do CSCM.

No entender da médica coordenadora do CSCM, Regina Rodrigues, “o interesse demonstrado pelos responsáveis da saúde de Cabo Verde nesta visita significa, em primeiro lugar, o reconhecimento da qualidade do centro e do valor da formação que ministra e que está alinhado com a visão do próprio CSCM: ser um centro de referência educacional, agregador e dinamizador do ensino biomédico na Região Autónoma da Madeira, com parcerias nacionais e internacionais, em contexto de formação pré e pós-graduada no âmbito da saúde”.

“Em segundo lugar, traduz a visão partilhada e a vontade comum das duas regiões para trabalhar em prol da qualidade e segurança dos doentes e profissionais, através da formação com recurso à Simulação”, mencionou.

Regina Rodrigues esclareceu que “com este propósito, esta visita tem como finalidade estabelecer sinergias e perspectivar formas de cooperação entre o SESARAM, através do CSCM e Cabo Verde, no que respeita à Formação, Investigação, Ensino e Inovação pré e pós-graduada, em áreas médicas e biomédicas”.

Esta comitiva reuniu com o Secretário Regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, com o governante a agradecer a visita considerando ser um passo importante para reforçar laços institucionais existentes entre dos dois arquipélagos. “A Madeira irá disponibilizar a sua experiência em matéria de simulação clínica, conhecimento e formação”, disse.

O programa da visita inclui encontros e reuniões de trabalho com os diferentes serviços de apoio ao centro, das áreas do Núcleo de Instalações e Equipamentos, Electromedicina, Informática e Formação, com vista à partilha de experiências, ideias e projectos.

Sobre o CSCM

O Centro de Simulação Clínica da Madeira, em actividade desde 2013, possui instalações físicas privilegiadas (construídas para este propósito), um espólio de simuladores modernos, manequins de alta-fidelidade, instrutores de simulação certificados e uma vasta experiência em formação com simulação em várias áreas e especialidades, o que o torna um parceiro de excelência para um centro em germinação como o que nascerá em Cabo Verde.