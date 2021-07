Doação de 6 mil postais é acto de raro desprendimento

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira assinou esta tarde um auto de doação com Melim Mendes, para a entrada de 12 álbuns, com cerca de 6.000 postais.

O secretário regional, Eduardo Jesus, que esteve presente neste auto de doação, aproveitou a ocasião para enaltecer e agradecer o acto de generosidade e de desprendimento de uma colecção que demorou mais de seis décadas para ser criada. “Estes actos de desprendimentos estão reservados a muito poucos”, disse o governante, salientando ser uma sorte para a Região e para a DRAMB passar a ser a fiel depositária de uma colecção tão bem organizada e preservada.

A colecção de postais que ontem deu entrada no ABM é vasta e distingue-se pela antiguidade e raridade de muitos dos exemplares.

Eduardo Jesus sublinhou que esta colecção é bem reveladora também do quão Melim Mendes é um homem apaixonado pela Madeira, que embora tendo nascido aqui, fez todo o seu percurso profissional fora, vivendo sempre na ilha através do imaginário potenciado pelos postais que foi coleccionando.

O governante garantiu ainda que a colecção ficará em boas mãos, numa instituição que tem mostrado como se deve promover o conhecimento com base no repositório das memórias.

José Manuel Melim Mendes, natural do Funchal, é Engenheiro Químico e Engenheiro de Minas pelo Instituto Superior Técnico. Foi Presidente do Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira (CITMA). É o Presidente da Assembleia Geral da ARM Águas e Resíduos da Madeira. É autor de vários livros, o último dos quais foi apresentado recentemente: 'Memórias do Porto Santo e da Madeira – O Bilhete Postal Ilustrado até ao início dos anos 60 do séc. XX'.