Galeria Anjos Teixeira acolhe exposição de Filipa Morgado

Filipa Morgado realizou uma residência artística na ilha da Madeira ao longo das últimas semanas, um iniciativa promovida pela Galeria Anjos Teixeira. O processo criativo culminará com uma exposição com estreia marcada para a próxima quinta-feira, 15 de Julho.

No conceito assimilado por Filipa Morgado a criação artística é reveladora de histórias e tradições, traduz a construção de relações dialogais com o meio cultural e seus traços distintivos e identitários.

Da residência artística na Madeira, que terá a duração de um mês, Filipa Morgado tem interagido com a memória do povo, com a arte do bordado na Madeira e das bordadeiras, designadamente de Machico, em diálogos com hábitos, com tradições, com obras do artesanato regional. A exposição irá convergir dessas aprendizagens e da afirmação inventiva de novos registos figurativos e de outras expressões artísticas.

A Exposição de Filipa Morgado na Galeria Anjos Teixeira, localizada na Rua João de Deus, será a primeira exposição da artista na Região.

Filipa Morgado nasceu nas Caldas da Rainha, em 1988. Com formação em arquitectura em Portugal, pela FAUTL em 2014, estudou em Buenos Aires, na Argentina. Após ter concluído o seu Mestrado, viveu e desenvolveu trabalho no México, onde concretizou projectos de criação artística. Filipa Morgado tem exposições realizadas com os seus desenhos, com trabalhos de pintura e escultura. Tem formação em Joalharia e em Cerâmica Criativa, e o seu imaginário e linguagem criativa comunicam de forma muito íntima com a poesia.