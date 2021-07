Reforço nuclear da China preocupa EUA

Os Estados Unidos expressaram hoje preocupação, após relatos de um grande fortalecimento do arsenal nuclear da China, pedindo a Pequim que inicie um diálogo para evitar uma escalada de armas.

"É do interesse de todos que as potências nucleares discutam directamente entre si sobre a redução dos perigos nucleares e (sobre como) evitar erros de cálculo", disse o embaixador dos Estados Unidos junto da Conferência de Desarmamento, Robert Wood, no final de uma reunião em Genebra.

Woods reagia a relatos dos 'media', da semana passada, segundo os quais a China está a construir mais de 100 novos silos para mísseis balísticos intercontinentais.

O jornal Washington Post, citando a análise de um centro de estudos sobre armamento sobre imagens de satélite, escreveu que 119 silos estão a ser construídos num deserto perto de Yumen, uma cidade no noroeste da China.

"Enquanto a China não se sentar com os Estados Unidos, bilateralmente, o risco de uma corrida devastadora às armas continuará a aumentar e não é do interesse de ninguém", disse Robert Wood.

Para o embaixador norte-americano, a China quer ser "uma potência nuclear responsável" e o seu "muito, muito pequeno (arsenal) tem apenas um propósito defensivo".

Contudo, acrescentou Wood, "quando vemos o que a China está a fazer, percebemos a contradição com as suas intenções".