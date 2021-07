Poderá faltar água em Câmara de Lobos

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que haverá interrupção do abastecimento de água potável, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos.

Câmara de Lobos

1. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Espírito Santo, nos seguintes arruamentos: Caminho Trincheira, Estrada João Gonçalves Zarco, Rua Padre Pita Ferreira, Travessa do Ferreira e na Travessa do Pastel, no dia 05 de Julho, entre as 9h e as 13h.

2. Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, no sítio da Marinheira, Fontes e Romeiras, no dia 06 de Julho, entre as 9h e as 13h.

3. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Torre, nos seguintes arruamentos: Entrada 1 do Caminho de São Bernardino, Travessa São Bernardino e Estrada João Gonçalves Zarco, no dia 07 de Julho, entre as 14h e as 18h.

4. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Ribeira da Alforra e Serrado da Adega, no dia 08 de Julho, entre as 14h e as 18h.

5. Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Pico, nos seguintes arruamentos: Caminho do Pico e Escadinhas do Pico e no sítio da Saraiva nos seguintes arruamentos: Travessa Saraiva, Caminho Saraiva e Caminho Rocha da Saraiva, no dia 09 de Julho, entre as 14h e as 18h.