PSD repudia "todas as tentativas de intimidação" em Santana

Depois das recentes declarações do actual presidente e candidato a Santana, Dinarte Fernandes, o PSD-Madeira já reagiu e repudia "todas as tentativas de intimidação".

Em comunicado, os social-democratas explicam que afirmação de que o PSD utiliza as estruturas do Governo Regional "não corresponde à verdade".

As estruturas em causa são do partido e são cedidas, de forma gratuita e para toda a região, quando estão em causa campanhas de sensibilização como foi o caso daquelas levadas a cabo no âmbito da pandemia Covid-19. PSD-Madeira

Dinarte critica PSD por escolher candidato "paraquedista" a Santana Candidato do CDS denunciou prática "imoral e ilegal" do PSD usar estruturas do Governo Regional para afixar cartazes da candidatura

A acção do PSD em Santana "tem se pautado por uma conduta de esclarecimento da população, com valores assentes na honestidade e no respeito pelos seus pares, mantendo uma postura de abertura à sociedade civil, pelo que a estrutura concelhia repudia todas as tentativas de intimidação".

A candidatura do PSD aos órgãos autárquicos de Santana prima pelo esclarecimento da população, pelas equipas e pelos projetos apresentados, e não cederá, em circunstância alguma a comportamentos antidemocráticos e totalmente desadequados aos tempos que vivemos. PSD-Madeira

Assim sendo, o PSD-Santana "lamenta este tipo de atitudes, e apela a que todos os intervenientes mantenham a elevação e uma postura construtiva no âmbito desta corrida autárquica, pelo que reafirmamos que Santana merece e precisa efectivamente de um novo rumo".