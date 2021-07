Dírio Ramos propõe estudos de mobilidade no município de Santa Cruz

O grupo parlamentar CDU organizou esta quinta-feira, 8 de Julho, uma iniciativa de Dírio Ramos, candidato da CDU à Câmara Municipal de Santa Cruz no centro da cidade do Caniço, onde abordou a realidade de quem reside no Caniço e trabalha no Funchal. O candidato aproveitou o momento para apresentar propostas concretas de solução desse problema.

Dírio Ramos dá conta que residir na freguesia do Caniço e trabalhar na cidade do Funchal "torna-se num inferno".

Entre sair de casa de manhã, pôr os filhos à escola e regresso a casa depois do trabalho e de recolher os filhos da escola vão quase 3 horas/dia nesta tarefa. São os problemas diários de engarrafamentos, de saturação no trânsito para se deslocar para o Funchal. São problemas concretos e diários que fazem diminuir a qualidade de vida e de conforto de quem habita no Caniço e em áreas circunvizinhas. Candidato da CDU, Dírio Ramos à Câmara Municipal de Santa Cruz

A CDU denuncia que a Câmara de Santa Cruz nada faz para resolver "os problemas de mobilidade urbana e interurbana" acusando o JPP, à frente da autarquia, de falta de projectos para a cidade, que diz ser "dormitório". "O JPP não tem sido capaz, nem competente, para atender a estas suas obrigações básicas", assinala.

Esta cidade do Caniço administrada pelo JPP, com maioria política total desde 2013, vive sem um projecto de cidade, de emprego e funções sociais de Estado. É uma cidade sem elevada qualidade de vida. Ao JPP só interessa receber o IMI das habitações, de valor semelhante às habitações mais caras no Funchal. O JPP só sobrevive com taxas e taxinhas para o tacho do grupo do JPP. Candidato da CDU, Dírio Ramos à Câmara Municipal de Santa Cruz

O candidato considera que esses problemas podem ser ultrapassados ou minimizados através de medidas de natureza estratégica e planeamento urbano, como realizar estudos de mobilidade e criar redes atractivas e sustentáveis de transporte público de passageiros. Medidas alternativas que visam maior fluidez no trânsito entre o município e a cidade do Funchal.

"Estas são, em primeiro lugar, competências e responsabilidades das autarquias para que às populações seja garantida melhor qualidade de vida", alerta.