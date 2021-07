JPP congratula-se com "intervenção positiva" na Marina de Santa Cruz

O JPP visitou, esta manhã, a zona da Marina de Santa Cruz, junto à Ribeira da Boaventura.

A ocasião serviu, por um lado, para destacar a "intervenção positiva da Câmara Municipal relativamente ao complexo balnear, espaço recentemente concessionado por um período de 15 anos”.

Por outro lado, Filipe Sousa acusou o Governo Regional de "abandonar" o "espaço envolvente e a própria Marina, do qual é proprietário", obrigando a autarquia a manter a limpeza urbana e dos jardins, bem como a recuperação da Marina, "investimento do qual o município ainda não foi ressarcido".

“Aquilo que se nota é um total desleixo relativamente a esta zona nobre de Santa Cruz, mesmo com todos os alertas do município, feitos ao Governo, para valorizar este espaço. É a anarquia que se vê, com barcos na promenade, os jardins completamente abandonados e um edifício construído sem qualquer tipo de licenciamento, e sem qualquer preocupação de promover o investimento que aqui foi feito”, frisou.

Filipe Sousa mencionou ainda o interesse de promotores imobiliários em valorizar o edifício, mas “o Governo Regional não se preocupa em desbloquear esta situação”.

“Aqui está a prova provada de que este Governo de coligação PSD/CDS abandona, por completo, as instalações da qual tem tutela", atirou.