Nuno Batista lança rede ‘Profetas pelo Mundo’

“Aproveitar o que de melhor a Diáspora do Porto Santo tem para oferecer e simultaneamente alimentar e reforçar a ligação entre os filhos da terra e o município que os viu nascer” é a ideia que está na génese do lançamento da rede ‘Profetas pelo Mundo’, medida que Nuno Batista pretende implementar, se for eleito para a presidência da autarquia porto-santense nas próximas eleições autárquicas, anunciou hoje o cabeça-de-lista da Coligação Acredita Porto Santo.

“Sabemos que há Porto-Santenses de excelência nas suas áreas profissionais, artísticas e até desportivas, pelo que há que criar as condições mínimas para potencializar todo esse manancial de massa crítica que para uma ilha da nossa dimensão significará o avanço e desenvolvimento civilizacional que permitirá definitivamente esbater a sazonalidade”, aponta o candidato para sustentar a criação desta rede de contactos.

"Em troca", Nuno Batista pretende proporcionar aos emigrantes porto-santenses espalhados pelo mundo "a hipótese, de através desta rede, interagir directamente com o Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) da autarquia no desenvolvimento de políticas estratégicas para o Porto Santo, desempenhando um papel activo no futuro da nossa ilha”.

A candidatura da Coligação Acredita Porto Santo pretende ainda, depois de lançadas as bases desta rede, criar um núcleo de coordenação estratégica responsável pela rede, que entre outras tarefas, deverá, ainda no decurso do mandato, organizar a primeira convenção da rede ‘Profetas pelo Mundo’, no Porto Santo, o que permitirá "fortalecer os laços de cooperação".