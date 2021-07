Cabo Verde quer criar Centro de Simulação Clínica inspirado no da Madeira

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, recebeu esta quinta-feira, 8 de Julho, uma delegação de Cabo Verde que se encontra na Região com o objectivo de poder replicar naquele país a criação de um Centro de Simulação Clínica semelhante ao da Madeira.

O governante agradeceu a visita dos dirigentes de saúde de Cabo Verde à Madeira, considerando ser um passo muito importante para reforçar os laços institucionais existentes entre os arquipélagos. “A Madeira irá disponibilizar a sua experiência em matéria de simulação clínica, conhecimento e formação”, disse.

A delegação de Cabo Verde é composta pelo Director Nacional de Saúde, Jorge Barreto, o Director da Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão, Bruno Santos, a Enfermeira de área de Emergências e Segurança do Doente, Edite Lopes e a Arquitecta do Ministério da Saúde cabo-verdiano, Perla Fortes.

A par de uma visita ao Centro de Simulação Clínica da Madeira a comitiva de Cabo Verde visitará também o Centro de Vacinação contra a covid-19 do Funchal.