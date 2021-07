D. Nuno Brás, bispo do Funchal, participa hoje, em Machico, nas comemorações dos 492 anos da Santa Casa da Misericórdia de Machico (SCMM), instituição fundada a 4 de Julho de 1529.

Na oração de sapiência que abre a cerimónia, onde marca presença o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o prelado madeirense assinalou que o movimento das misericórdias "espalhou-se, contaminou-se pelo país todo". Registou, no entanto, que "as misericórdias nunca foram iniciativas de padres ou bispos", mas sim "iniciativas de leigos, que são também igreja", concretizou.

Com o estatuto de IPSS, a ‘Santa Casa’ tem por objectivo principal a promoção e o desenvolvimento de respostas sociais direccionadas para a Terceira Idade, Educação e Saúde, na defesa dos mais necessitados e vulneráveis, contribuindo, enquanto agente local, para o desenvolvimento da comunidade em que se encontra inserida.

Entre as várias respostas sociais disponibilizadas à população adulta, destaque para o lar com capacidade para 77 idosos, em que a SCMM gere directamente 41 vagas, sendo as restantes 36 através do Instituto de Segurança Social da Madeira. Esta parceria existe desde o ano de 2000, aquando da construção do Lar de Machico.

Disponibiliza ainda um Centro de Dia com capacidade para 50 idosos, um centro comunitário com capacidade para 40 utentes, um pólo social comunitário, transporte de pessoas com deficiência e ajuda alimentar à população carenciada.

Disponibiliza igualmente serviços de consultas de especialidade clínica, a par de uma Unidade de Imagiologia (exames complementares e de diagnóstico), uma a Unidade de Medicina Física e de Reabilitação e uma Unidade de Enfermagem.