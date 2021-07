26 de Setembro “é a melhor data” para as Autárquicas

As eleições Autárquicas a 26 de Setembro – data marcada esta semana - é, na opinião de Pedro Calado, “a melhor data para todos nós”. Deixar para o domingo seguinte, a 3 de Outubro, ficava colado a ‘ponte’ para o feriado do dia 5 De Outubro, “seria mau” por ser um ‘fim-de-semana alargado’. Deixar para o dia 10 de Outubro “já seria muito tarde” tendo em conta que a tomada de posse dos eleitos “poderia acontecer só no início de Novembro”, mês de apresentação do orçamento para o ano seguinte, que primeiro é votado em reunião de Câmara e posteriormente em Assembleia Municipal “já ficaria muito em cima” dos prazos e como tal “em termos orçamentais seria muito mau para a gestão camarária”.

Ontem o presidente nacional do PSD, Rui Rio, disse não compreender a escolha do dia 26 de Setembro para a data das eleições Autárquicas e defendeu o adiamento até dois meses, por causa do agravamento da pandemia.

Pedro Calado discorda. Não apenas pelas razões já apontadas, mas também por achar que “não há motivos nenhuns para estar a adiar as eleições”. Lembra que as últimas eleições, as Presidenciais, realizadas a 24 de Janeiro, “já estávamos num período de pandemia e as eleições correram bem”. Como tal, entende que não há motivo algum para sequer admitir em adiar as próximas eleições.

“Não podemos é condicionar a nossa vida toda em função disso (pandemia), senão estávamos constantemente a adiar as situações e nada se resolvia”, atirou.