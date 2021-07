Cão resgatado de ribeiro pelos bombeiros

Uma equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses resgatou, esta tarde, pelas 15h50, um cão que se encontrava num ribeiro, na Estrada da Corujeira, no Funchal.

O animal estava no leito do ribeiro com cerca de 5 metros de altura, havendo por isso a necessidade de empenhar esta equipa especializada. O cão foi posteriormente entregue ao dono.