Orquestra Académica do Conservatório com concerto comentado no Fórum Machico

A Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira apresenta, a 3 de Julho, o 8.º concerto do ‘Ciclo de Concertos Comentados’, sob direcção do professor e maestro Francisco Loreto. O espectáculo decorre no Fórum Machico a partir das 21 horas.

Este formato de concerto comentado, explica a organização, pretende, a par do momento artístico, proporcionar momentos de aprendizagem das dinâmicas que estão na base deste género musical, uma vez que o conhecimento prévio reflecte-se em melhor apreciação do espectáculo. Esta é uma oportunidade para se conhecer, em pormenor, a formação de uma orquestra sinfónica e também de aprender a apreciar a beleza da música clássica, neste concerto interpretada pelos 52 jovens e talentosos alunos do Conservatório que integram a Orquestra Académica.

O programa escolhido inclui a 2.ª Suite 'L`Arlesienne' de Georges Bizet, a 'Spring Song, op 16' de Jean Sibelius, a 'Dança Sinfónica, n. 1' de Edvard Grieg, a 'Júpiter' da suite 'Os Planetas' de Gustav Holst e, para finalizar, a 'Abertura 1812' de Peter Igor Tchaikovsky. Nos comentários ao concerto, o maestro Francisco Loreto vai explicar as especificidades de cada uma destas obras, como forma de ajudar o público a uma melhor compreensão e fascínio por estas obras musicais.

Diz o maestro Francisco Loreto: “Toda a orquestra está muito motivada para este concerto, esperando que o público presente dê, no fim, por bem empregue o seu tempo e fique também cativado a participar, com mais frequência, neste tipo de espectáculos culturais. Estas vivências culturais artísticas devem, aos poucos, ir fazendo parte do nosso quotidiano, pois são verdadeiras referências inspiradoras, que nos ajudam a crescer e evoluir na transcendência".

Este concerto conta com a participação de dois ex-alunos convidados, Lara Olim (fagote) e Óscar Ramos (trombone), e com a direcção da aluna Patrícia K. Gomes na 'Dança Sinfónica, n. 1' de Edvard Grieg.

A entrada é gratuita mediante levantamento de bilhetes no local, uma hora antes do início do concerto. A capacidade da sala está reduzida a 99 lugares, devido à situação pandémica, aplicar-se-ão as normas de etiqueta respiratória do IA Saúde. O concerto conta com a parceria da Câmara Municipal de Machico.

Constituição da ORQUESTRA ACADÉMICA:

Direcção: prof. Francisco Loreto

Concertino: Gabriela Lopes Assunção

VIOLINOS 1: Gabriela Lopes Assunção, Gonçalo Silva, Luís André Jardim, Élvio Bruno Silva, Joana Rodrigues, Sara Raposo

VIOLINOS 2: Anna Constança Silva (Chefe de Naipe), Cristiano Pestana Camacho, Sofia Chiara Nobile, Maria Elisa Abreu, Laura Silva, Soraia Sousa, Ana Carolina Mendonça, Ricardina Mendonça

VIOLAS: João Gabriel Marcos (Chefe de Naipe), Alexandra Ramos, Clarisse Gomes, Eva Isabel Castro, Joana Heleno, Ivan Castro

VIOLONCELOS: Catarina Santos (Chefe de Naipe), Gabriel Damasceno, Matias Assunção, Pedro Miguel Viegas Gonçalves

CONTRABAIXOS: Pedro Ferreira (Chefe de Naipe), Emanuel Inácio

FLAUTAS: Carolina Faria, Francisca Silva, Ana Beatriz de Andrade, Mariana Coelho

OBOÉS: Patrícia Gomes (Chefe de Naipe), Angela Borges, Sofia Silva

CLARINETES: Aicha Marta Boukouis, Beatriz Rodrigues, Sofia Gomes

FAGOTES: Mónica Beatriz Gomes, Afonso Anselmo, Iara Olim (ex-aluna convidada)

TROMPAS: Júlia Monteiro (Chefe de Naipe), Pedro Correia

TROMPETES: Priscila Matos, Inês Gouveia, André Almada, Juan Silva

TROMBONES: Quim Emídio Câmara, Tiago Fernandes, Lucas Domingos, Óscar Ramos (ex-aluno convidado)

TUBA: João Tiago Alho

PERCUSSÃO: André Aguiar (Chefe de Naipe), Francisco Coelho, Lucas Silva, Pedro Alves, Nuno Delgado

HARPA: Clara Figueiredo