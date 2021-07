Confinamento impede comemorações do Dia da Madeira na Venezuela

A pandemia de covid-19 impediu hoje a comunidade madeirense radicada na Venezuela de realizar as tradicionais celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira (RAM), cuja data coincidiu, localmente, com uma semana de estrito confinamento.

"Este ano 2021, tal como no passado ano, não realizaremos atividades comemorativas. Consideramos que a gravidade da pandemia que tem afetado a Venezuela, da qual não têm escapado muitas famílias da nossa comunidade, além das consequências nas atividades empresariais e comerciais, nos obriga a uma atitude de solidariedade e respeito", disse Paulo Sousa.

O presidente da Comissão Pró Celebração do Dia da Madeira na Venezuela explicou que "por acrescido, essa data está numa das chamadas semanas radicais", pelo que estão "obrigados a acatar as normas oficiais", recordando que a Venezuela aplica um sistema próprio de prevenção da covid-19, que passa por sete dias de flexibilização, seguidos por outros sete dias de estrito confinamento. "Fazemos chegar os nossos parabéns à grande comunidade portuguesa da Venezuela, que festeja com orgulho esse jardim (RAM) português no grande oceano (Atlântico)", afirmou Paulo Sousa. O presidente da comissão frisou que cada membro da comunidade, nascido em Portugal, e cada lusodescendente, tem neste dia "um especial sentimento, lembrando esse arquipélago que tanto orgulha a Portugal".

A Comissão Pró Celebração do Dia da Madeira na Venezuela foi criada em 1985, por uma comissão que um ano antes, em 1984, participou no 1.º Congresso das Comunidades Madeirenses, que teve lugar no Funchal. Composta por madeirenses e descendentes de emigrantes da Madeira, a comissão tem desde então realizado várias iniciativas anuais para assinalar o Dia da RAM na Venezuela, com exceção de 2020 e 2021. Anualmente, a comissão distingue, com a "Ordem de Mérito Ilustre Madeirense", os cidadãos oriundos da RAM que se têm destacado na promoção dos valores e cultura da Madeira na Venezuela, assim como pelo trabalho em prol dos compatriotas.

As celebrações do Dia da RAM incluem um discurso de convidados portugueses que se dedicam propositadamente a Caracas. A listagem inclui nomes como o do presidente do governo da Madeira, Miguel Albuquerque, de Alberto João Jardim (ex-presidente do governo da Madeira), Nélio Ferraz Mendonça (ex-presidente da Assembleia Regional), D. Teodoro Faria (ex-bispo do Funchal), entre outros. Em cada 01 de julho, desloca-se a Caracas um grupo de música da Madeira para dar um espetáculo centrado na musicalidade tradicional madeirense.

Desde março de 2020 que a Venezuela está em quarentena preventiva e atualmente tem um sistema de sete dias de flexibilização, seguidos de outros sete dias de confinamento rigoroso. O país contabilizou 3.119 mortes e 272.712 casos da doença, desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais.