Rendas aumentaram perto de 100 euros no espaço de um ano na Madeira

O Imovirtual, portal imobiliário de Portugal que conta com mais de 6 milhões de visitas mensais, publicou um estudo de mercado onde se verifica que o valor médio a pagar por uma renda aumentou, na Madeira.

Em Junho de 2020, o valor médio de um arrendamento no arquipélago estava fixado nos 803 euros, sendo que até ao último mês - Junho de 2021 - a quantia subiu para os 895 euros. Um aumento de 11,5% em termos de variação que coloca a Madeira como a terceira Região do país onde se verificou um maior incremento no preço das rendas depois de Guarda (28,9%) e Portalegre (11,9%).

Quanto aos dados relativos ao preço médio de venda, apurados em Junho de 2021 pelo Imovirtual, quem compra casa na Madeira gasta geralmente uma verba a rondar os 354.800 euros. Há um ano, a média era de 324.994 euros o que representa um aumento de 9,2%.

O preço médio dos imóveis anunciados no Imovirtual para venda em Portugal foi de 368.694 euros, em Junho de 2021, pelo que assistimos a uma estabilidade dos preços marcada por +0,6% face ao mês anterior que registou um preço médio de 366.498 euros.

Relativamente ao preço médio de arrendamento no país, o valor manteve-se estável em Junho, com um ligeiro aumento de +0,4%, fixando-se em 1.012 euros. No entanto, fazendo a comparação com o período homólogo de 2020 (preço médio de 1.082 euros), verifica-se uma queda de -6,5%.