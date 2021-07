Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram protagonistas no desfile que encerrou as comemorações do Dia da Região, esta manhã, na Praça da Autonomia.

As celebrações ainda decorrem esta tarde, mas a parte da manhã findou com um desfile 'bem sonoro' com várias viaturas dessas duas corporações, entre carros de combate a incêndio, ambulâncias, entre outros.