Madeira soma mais 16 casos nas contas da DGS

A Madeira soma mais 16 casos de Covid-19 nas contas da Direcção-Geral de Saúde (DGS), que acaba de divulgar o boletim epidemiológico do país.

Ao todo, a Região conta com 9.938 casos confirmados de Covid-19 (nas contas da DGS) e contabiliza 70 óbitos - menos três em relação às mortes apresentadas pela Direcção Regional de Saúde (DRS) da Madeira.

13 novos casos e mais 4 recuperados na Madeira A Região passa a contabilizar 76 casos activos, dos quais 16 são casos importados e 60 são de transmissão local

Segundos as autoridades de saúde regionais, o arquipélago contabilizou ontem 13 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Trata-se de dois casos importados da Região de Lisboa e Vale do Tejo (1) e do Reino Unido (1), sendo os restantes 11 casos de transmissão local.

Com mais quatro casos recuperados a reportar, a Região passou a contabilizar 76 casos activos, dos quais 16 são casos importados e 60 são de transmissão local.