O fecho das urnas do acto eleitoral para os novos órgãos do CD Nacional, aconteceu pelas 20 horas, com um total de 609 sócios a exercerem o seu voto - 65.1% votaram, dos 935 que estavam no pleno direito para votar.

De referir que neste acto eleitoral são duas as listas que concorrem, a lista A do actual presidente alvinegro Rui Alves e Daniel Meneses, que encabeça a lista B.