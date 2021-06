Sporting é o novo campeão nacional de basquetebol

O Sporting conquistou hoje o campeonato nacional de basquetebol, ao vencer o FC Porto 86-85, no quinto jogo da final, no pavilhão João Rocha, num embate decidido no último segundo.

A equipa de Luís Magalhães liderou o marcador durante quase toda a partida, mas, no último quarto, a liderança pertenceu quase sempre aos 'dragões'. No entanto, literalmente no último segundo, uma falta assinalada pela equipa de arbitragem colocou Micah Downs perante o lançamento do título e o norte americano 'ofereceu' o título de campeão nacional aos 'leões'.

Travante Williams, eleito MVP da final, foi decisivo para a vitória 'leonina', com 21 pontos marcados. Do lado do FC Porto, Nevels somou 29, mas é dele a falta que deu a Micah Downs a possibilidade de ir até à linha de lance livre desempatar o jogo e dar o título de campeão nacional ao Sporting, 39 anos depois.

O primeiro quarto foi claramente marcado pelo equilíbrio. Ambas as equipas alternaram a liderança do marcador, mas acabou por ser o Sporting a terminar os primeiros 10 minutos na frente, com João Fernandes a encestar em cima do som da buzina.

O segundo quarto foi mais intenso e com as percentagens de lançamento a subirem. O Sporting arrancou em falso, com vários lançamentos falhados, e o FC Porto aproveitou para fugir no marcador, com triplos de Riley e João Soares, colocando a vantagem dos 'dragões' em oito pontos.

Luís Magalhães percebeu que o Sporting estava a falhar no bloqueio directo, pediu desconto de tempo e inverteu a tendência do jogo. Os 'leões' corrigiram essa debilidade, quebraram o jogo ofensivo do FC Porto, ao anular Riley, e deram a volta ao marcador, chegando ao intervalo na frente, por 51-47.

O terceiro quarto mostrou um Sporting mais seguro e novamente a ampliar a vantagem na liderança. Melhores colectivamente e na altura de defender, os 'leões' voltaram a ganhar o parcial e entraram para o quarto decisivo com cinco pontos de vantagem, com 68-63 no marcador.

Apesar disso, o FC Porto passou para a frente quando era mais importante e pertenceu-lhe por completo o quarto e último período.

Com pouco mais de três minutos para jogar, uma falta antidesportiva colocou João Soares na linha de lance livre, Nevels completou com um triplo e os 'azuis e brancos' colocaram-se na liderança, com cinco pontos de vantagem.

Até final, os nervos tomaram conta das duas equipas, a percentagem de lançamentos falhados subiu em flecha, mas o Sporting conseguiu ainda voltar ao jogo e empatar a seis segundos do fim. Nessa altura, com o FC Porto com posse de bola, Nevels desperdiçou o lançamento e, pior, cometeu uma falta que Micah Downs converteu no ponto do título, fechando o resultado em 86-85 para o Sporting.