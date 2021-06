Nadal e Djokovic cumprem em Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal, 13 vezes campeão de Roland Garros, e o sérvio Novak Djokovic, número um mundial, estrearam-se hoje com vitórias em Paris, numa jornada em que Andrey Rublev (7.º ATP) foi eliminado e Petra Kvitova desistiu.

De regresso à 'catedral' da terra batida para defender o título e lutar pelo eventual 21.º 'major' da carreira, o esquerdino de Manacor teve como primeiro adversário o australiano Alexei Popyrin, 63.º colocado no 'ranking' ATP, que conseguiu derrotar em três 'sets', com os parciais de 6-3, 6-2 e 7-6 (7-3).

Depois de ter recuperado de uma desvantagem no terceiro parcial de 2-5, o número três mundial, de 35 anos, ainda evitou dois 'set points' no nono jogo para confirmar no 'tie-break' o seu 101.º encontro vitorioso em Paris, ao fim de duas horas e 26 minutos.

"Estamos a jogar à melhor de cinco 'sets'. O outro jogador tem que ganhar mais dois 'sets' para te derrotar e eu vou estar lá a lutar por cada ponto. Claro que não queria perder aquele 'set', mas faz parte do jogo. Se enfrentas um jogador que vai a todas as jogadas, então estás em apuros. Se ele está a ser bem sucedido, como estava, no serviço é difícil ter oportunidades de 'break' e, nesse caso, estás numa posição traiçoeira", explicou Nadal, que vai defrontar na segunda ronda o francês Richard Gasquet.

Foto EPA

Tal como o espanhol, o sérvio Novak Djokovic, de 34 anos, também não encontrou grande oposição por parte do norte-americano Tennys Sandgren (66.º ATP) e 'carimbou' mais uma vitória no torneio francês do Grand Slam, ao cabo de uma hora e 58 minutos, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-2.

Na segunda ronda, após registar hoje 33 'winners' e 21 erros não forçados, o tenista de Belgrado vai ter como adversário o uruguaio Pablo Cuevas (92.º ATP), que superou o jogador da casa Lucas Pouille, por 6-3, 6-1 e 6-3, em uma hora e 49 minutos.

Uma das grandes surpresas da jornada de hoje foi a derrota do russo Andrey Rublev, sétimo classificado na hierarquia mundial, perante o alemão Jan Lennard Struff (42.º ATP) em quatro 'sets', pelos parciais de 6-3, 7-6 (8-6), 4-6, 3-6 e 6-4, em três horas e 46 minutos.

Depois da eliminação no domingo do austríaco DominIc Thiem, número quatro do mundo e duas vezes finalista em Paris, em 2018 e 2019, Roland Garros perdeu mais um 'top 10' mundial na primeira ronda, Rublev, que não conseguiu, assim, seguir o exemplo do italiano Matteo Berrettini (9.º ATP) e o argentino Diego Schwartzman, apurados para a fase seguinte da prova.

Na competição feminina, a australiana e líder do 'ranking' WTA, Ashleigh Barty, viu-se obrigada a disputar três partidas para ultrapassar a norte-americana Bernarda Pera, número 70 do mundo, por 6-4, 3-6 e 6-2.

Graças ao triunfo na estreia, durante a qual chegou a pedir assistência na zona lombar, a campeã de Roland Garros de 2019 vai medir forças agora com a polaca Magda Linette, que bateu a francesa Cloe Pacquet, por duplo 6-3.

Enquanto a ucraniana Elina Svitolina (6.ª WTA) confirmou o seu favoritismo ante A gaulesa Oceane Babel, por 6-2 e 7-5, e a checa Karolina Pliskova (10.ª WTA) se impôs à croata Donna Vekic (36.ª ATP), Petra Kvitova, semifinalista de Roland Garros em 2020, desistiu do segundo 'major' da temporada, depois de ter sofrido uma lesão no tornozelo, ao cair após a vitória na primeira ronda.