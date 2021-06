Alemanha bate Países Baixos e defronta Portugal na final do Europeu de sub-21

A Alemanha, duas vezes campeã, qualificou-se hoje para a final do Europeu de futebol de sub-21, marcando encontro com Portugal, ao bater os Países Baixos por 2-1, na segunda meia-final, em Szekesfehervar, na Hungria.

Um 'bis' de Florian Wirtz, que marcou logo no primeiro minuto e aos oito, selou a quinta presença na final dos germânicos, depois de duas com a Inglaterra (derrota em 1982 e vitória em 2009) e duas com a Espanha (triunfo em 2017 e desaire em 2019), enquanto Perr Schuurs reduziu para os holandeses, aos 67.

A final da edição 2021 do Europeu de futebol de sub-21, na Eslovénia e Hungria, está marcada para domingo, em Ljubljana, onde os alemães procuram o terceiro cetro e Portugal o primeiro, na terceira presença, após os desaires de 1994 e 2015.