Thiem derrotado, Zverev acompanha Tsitsipas até à segunda ronda

O tenista austríaco Dominic Thiem, número quatro mundial, proporcionou a maior surpresa da jornada inaugural de Roland Garros, ao ser derrotado pelo espanhol Pablo Andujar, num dia em que Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverevev venceram, assim como Naomi Osaka.

Campeão do Open dos Estados Unidos e duas vezes finalista do segundo 'major' da temporada, em 2018 e 2019, Thiem ainda esteve com uma vantagem de dois 'sets' a zero frente ao adversário espanhol, 68.º classificado no 'ranking' ATP, mas acabou derrotado em cinco partidas, com os parciais de 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 e 6-4, ao fim de quatro horas e 28 minutos. "Para mim, parece que o Pai Natal chegou e deu-me duas vitórias que nunca pensei alcançar na minha carreira", confessou Andujar, referindo-se ao triunfo de hoje frente a Thiem e à vitória de há duas semanas ante o suíço Roger Federer, no ATP 250 de Genebra.

Depois de bater o austríaco, que pela primeira vez na carreira foi eliminado na ronda inaugural do 'major' parisiense, Andujar vai defrontar o vencedor do desafio entre o moldavo Radu Albot e o argentino Federico Delbonis. Tal como Thiem, o alemão Alexander Zverev, número seis mundial, também teve uma estreia difícil frente ao compatriota Oscar Otte (152.º ATP) e chegou a estar a perder, mas conseguiu dar a volta ao encontro e 'sobreviver' em cinco 'sets', decididos pelos parciais de 3-6, 3-6, 6-2, 6-2 e 6-0, ao cabo de duas horas e 49 minutos.

O próximo adversário de Zverev, campeão do recente Masters 1.000 de Madrid e que nunca ultrapassou os quartos de final na 'catedral' da terra batida, será o vencedor do encontro entre o espanhol Carlos Taberner e o russo Roman Safiulin.

Missão mais facilitada teve o grego Tsitsipas, quinto colocado na hierarquia ATP, para superar o adversário francês Jeremy Chardy, em três 'sets', por 7-6 (8-6), 6-3 e 6-1, em duas horas e quatro minutos, e garantir assim a passagem à segunda ronda.

Na competição feminina, a japonesa Naomi Osaka, segunda classificada do 'ranking' WTA e campeã dos dois torneios do Grand Slam que disputou, Open dos Estados Unidos de 2020 e Open da Austrália de 2021, impôs-se à romena Patrícia Tig (63.ª WTA), por 6-4 e 7-6 (7-4), numa jornada em que a alemã Angelique Kerber, campeã do Open da Austrália e do Open dos Estados Unidos, em 2016, e de Wimbledon em 2018, foi eliminada pela ucraniana Anhelina Kalinina, por 6-2 e 6-4.