Andreas Karo deixa Marítimo e assina pelo Apoel

Andreas Karo já não é jogador do Marítimo. O central cipriota, um dos quatro reforços de Janeiro (os outros foram Sassá, Beltrame e Sorderstrom), chegou então do Sarlernitana, da Série B de Itália, com contrato até 2023, mas com 50% dos direitos económicos a pertencerem à Lazio de Roma, clube que o contratara em 2019 mas pelo qual nunca jogou.

O defesa internacional pelo Chipre – ainda agora alinhou em dois jogos pela sua selecção em jogos amigáveis – não convenceu Julio Velázquez, pelo que o jogador rescindiu com o Marítimo e assinou contrato com o Apoel do Chipre, contrato válido por três tremporadas. Karo foi ainda ontem apresentado pelo seu novo clube.

Refira-se que alinhou em 9 jogos pelo Marítimo na Liga portuguesa num total de 566 minutos. Na porta de saída está igualmente o central Lucas Áfrico, com mais dois anos de contrato, mas que é apontado agora ao futebol turco.