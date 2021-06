Marcos Silva reforça Marítimo para 2021/2022

Depois do brasileiro Facundo Constatini ter oficializado um vinculo contratual com o Marítimo na manhã de hoje, tendo sido noticiado pelo DIÁRIO na edição da passada quarta-feira, o clube madeirense anunciou há instante um novo reforço.

Trata-se de Marcos Silva que vem assim ser mais uma 'cara nova' para a temporada 2021/2022 dos verde-rubros.

"O médio promissor, de 23 anos, chega ao Leão do Almirante com o objectivo de fortalecer e ajudar as fileiras maritimistas, após, na temporada transacta, ter representado o Recreio Desportivo de Águeda", pode ler-se na noticia avançada pelo sítio oficial do clube na internet.