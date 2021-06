Secretaria de Mar e Pescas foi galardoada pelas boas práticas ambientais

O galardão 'Ecolub 2021', pelas boas práticas ambientais, foi entregue à secretaria regional de Mar e Pescas, através da direção regional de Pescas. O galardão distingue as entidades que encaminham óleos queimados para o Sistema Integrado de Gestão de Óleos Usados.

Numa nota enviada à comunicação social, a secretaria indica que, na prática, está a ser reconhecido "que este departamento governamental cumpre os requisitos legais e de cidadania no tratamento dos óleos usados e que contribui activamente para a protecção do ambiente".

"O certificado atesta e transmite a quem o visualiza que os óleos lubrificantes usados são correctamente encaminhados pelo produtor para o circuito de gestão de óleos usados, gerido pela Sogilub – Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda. e cuja extensão da actividade à Região Autónoma da Madeira foi publicada pelo despacho n.º 104/2021, de 17 de março de 2021, da Secretaria Regional de Ambiente e Alterações Climáticas", explica.

É no Porto de Pesca do Funchal e no Porto de Pesca do Caniçal que se localizam as duas instalações de armazenamento temporário de óleos usados, que servem exclusivamente para recepção dos óleos lubrificantes usados nas embarcações de pesca.