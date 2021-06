PS destaca potencialidades do mar para a prática desportiva

Para o Partido Socialista-Madeira (PS) é preciso haver uma valorização do mar, devendo ser desenvolvidas todas as potencialidades que este oferece para a prática dos desportos náuticos.

A ideia foi defendida esta sexta-feira pelo deputado Rui Caetano, após uma reunião dos socialistas com a direcção da Associação de Canoagem da Madeira, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, que esta semana foi dedicado à temática do Desporto e Qualidade de Vida.

“É preciso ter uma outra visão estratégica para garantir uma melhor qualidade no acesso ao mar e envolver a população, não só na vertente desportiva, mas também do lazer e do ponto de vista do turismo”, disse o parlamentar, acrescentando que é possível desenvolver o turismo também na área dos desportos náuticos.

Rui Caetano aproveitou a oportunidade para destacar as potencialidades que o mar da Região oferece, realçando não só a qualidade, mas também a temperatura da água, tudo motivos que devem levar a uma maior aposta nesta área desportiva.

“É importante ouvir as associações que estão aqui com estas atividades e, inclusive, envolver também as escolas e trazer cada vez mais os alunos, no sentido de criar uma cultura de mar, que não é muito habitual”, preconizou Rui Caetano.