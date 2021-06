Falha num dos maiores servidores de Internet do mundo 'manda abaixo' dezenas de sites

Uma falha num dos maiores servidores de Internet a nível global deixou inacessível algumas das maiores plataformas digitais do mundo.

Sites como o da BBC, NyTimes, The Guardian, Spotify, Twitch, Reddit, Paypal e Governo do Reino Unido têm estado inacessíveis ao longo desta manhã. Ao tentar aceder a uma dessas plataformas, eis que surge o código de erro 'Error 503 Service Unavailable'.

Em causa está uma falha na Fastly, uma rede de entrega de conteúdo. A Fastly fornece serviços de Internet, com objectivo de diminuir o tempo de entrega e carregamento de conteúdos, protegendo-os de ataques pirata e ajudando-os a ter um tráfico mais rápido.

A falha que deixou a Fastly em baixo, levou muitos dos sites que a utilizam pelo mesmo caminho. Um deles é a Amazon Web Services, uma das principais fornecedoras de serviços de Internet para alguns dos maiores sites a nível mundial, como os referidos em cima. No entanto, alguns destes sites estão a conseguir contornar o problema recorrendo a outros serviços.

O Twitter está a ser utilizado como o principal veículo de partilha de informação sobre esta falha. Vários meios de comunicação internacionais apontam para a centralização dos serviços de Internet em plataformas como a Fastly e Amazon Web Services.

Na rede social, Matt Taylor, gestor de produto no jornal Financial Times, que também está em baixo, falou sobre o tema: "A Fastly, a fornecedora de CDN, está a ter uma falha massiva, que está a fazer com que o Twitch, Pinterest, Reddit, The Guardian ou o FT tenham erros 503".

A Fastly deixou um aviso sobre este 'apagão', que já dura cerca de uma hora. Na área disponibiliza aos utilizadores para acompanhar o estado dos serviços, a empresa norte-americana esclarece que está "a investigar o potencial impacto no desempenho dos serviços CDN".