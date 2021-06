Dezenas assistem a jogo de futebol no Liceu

Dezenas de pessoas continuam a contornar a regra que impõe a proibição de público nas bancadas dos recintos de futebol, na Madeira. Este sábado, foram vários os que se deslocaram até à Avenida Santiago Menor, no Funchal, para assistir a um desafio das camadas jovens que decorria no Campo Adelino Rodrigues, no Liceu Jaime Moniz.

As regras sanitárias em vigor impedem os pais e demais de poderem assistir aos jogos de futebol, independentemente do escalão etário da competição. Devido à imposição, a situação aqui descrita tem sido recorrente, todas as semanas, em muitos campos espalhados pela Região.

Consta que também no Campo do Andorinha, em Santo António, tornou-se também recorrente os ajuntamentos. Segundo uma testemunha ocular, "há um caos de gente amontoada e carros estacionados de ambos os lados" no Caminho da Ribeira Grande.

Há indignação na Choupana Pais de atletas ‘obrigados’ a assistir a jogo dos filhos amontoados em terreno sobranceiro à Cidade do Futebol

A 22 de Maio o DIÁRIO já tinha feito referência a esta situação. Na altura, os pais dos jovens atletas demonstravam grande descontentamento porque estavam (e continuam) a não terem acesso à bancada do Cristiano Ronaldo Campus Futebol.

Os muitos pais que habitualmente acompanham os filhos nestes escalões de formação viram-se ‘obrigados’ a assistir ao desafio num terreno sobranceiro à Cidade Desportiva para poderem, à distância, ver os filhos e o jogo.