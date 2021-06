Escultura em pedra em exposição no 'Espaço do Artesão'

O 'Espaço do Artesão', no Campanário, acolhe, a partir desta sexta-feira uma nova exposição, da autoria de Nelson Santos, que mostra a arte esculpida em pedra e madeira, desde esculturas, ímanes, colares, chaveiros, presépios e animais marinhos.

Para o artista natural do Caniçal, esta é uma oportunidade para mostrar os seus trabalhos a um público mais vasto.

Este artesão divide o tempo entre a profissão de vigilante da natureza e a criação de peças decorativas em pedra. Aquilo que começou por ser um passatempo, acabou por dar origem a souvenirs da Madeira diferentes de tudo o que havia no mercado. Foi há cerca de três anos que o projecto começou. Os ímanes em forma de animais marinhos, foram as suas primeiras peças.

Mais tarde aventurou-se na criação de esculturas de maiores dimensões, introduzindo a madeira ao trabalho feito em pedra. Por ser natural do Caniçal, a sua arte incide na criação de animais marinhos como baleias, golfinhos, cachalotes, tartarugas, polvos e lobos marinhos, entre outros.

As peças estão à venda numa roulotte de artesanato num dos miradouros do Caniçal. Mais do que o negócio em si, as vendas simbolizam uma valorização de um trabalho feito de forma autodidata e com muita paixão.

Os trabalhos estarão expostos até ao final do mês e podem ser vistos de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17 horas, e aos sábados, das 10 às 18 horas. A entrada é gratuita.