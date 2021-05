João Rodrigues encerra Semana Europeia da Juventude

O director regional de Juventude, João Rodrigues, estará presente, amanhã (dia 28 de maio), pelas 9 horas, no Centro de Juventude do Funchal, na sessão de encerramento da Semana Europeia da Juventude.

Este evento final da Semana Europeia, conta igualmente com a presença da Agência Nacional Erasmus + Juventude em Acção, entidade responsável a nível nacional pela implementação deste ciclo de iniciativas junto da Comissão Europeia, assim como dos programas comunitários Erasmus + Juventude em acção e Corpo Europeu de Solidariedade.

Esta iniciativa da Comissão Europeia, organizada de dois em dois anos pelas Agências Nacionais Erasmus+ Juventude em Acção de cada país e pelo Corpo Europeu de Solidariedade, operacionalizada na RAM pela Direcção Regional de Juventude (DRJ), reuniu centenas de jovens sob o lema 'O nosso futuro nas nossas mãos', proporcionando o debate sobre temas pertinentes e dando a conhecer as oportunidades da União Europeia no domínio da juventude.

Neste último dia desta Semana Europeia da Juventude terão lugar duas sessões formativas.

A primeira decorre entre as 9 e as 12h30, no Centro Juventude do Funchal e abordar a elaboração de projectos.

Já a segunda acção, designada de 'Roteiro Associativo', realiza-se entre as 14 e as 16h30.