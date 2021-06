Itália soma 2.557 novos casos e 73 óbitos nas últimas 24 horas

A Itália registou 2.557 contágios pelo novo coronavírus e 73 óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas, informou hoje o Governo italiano, num momento em que mais de 23% da população italiana já tem a imunização completa.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.227.719 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do Ministério da Saúde italiano.

Em termos de óbitos, o número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, elevou-se para 126.415.

A pressão exercida sobre os hospitais italianos mantém a tendência descendente.

Um total de 5.488 doentes covid-19 estão internados em enfermarias, menos 141 do que no dia anterior, e 836 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 56 do que na véspera.

Numa conferência de imprensa, o presidente do Instituto Nacional de Saúde, Silvio Brusaferro, destacou o controlo da curva epidemiológica no país, precisando que "todas as regiões, à exceção de uma [Vale de Aosta], têm uma incidência abaixo do limiar de 50 casos por cada 100 mil habitantes".

"Se esta tendência continuar, na segunda quinzena de junho, vamos encontrar quase todo o país em 'zona branca'", anteviu o representante, numa referência às zonas com menos restrições, ou seja, que já não cumprem o recolher noturno obrigatório e têm abertas atividades como piscinas ou salões de jogos.

A Itália foi o país da Europa mais afetado pela primeira vaga da pandemia nos meses de fevereiro, março e abril de 2020.

A campanha de vacinação em Itália continua a progredir e foram administradas, até à data, 36.392.761 doses em todo o país.

Um total de 12.562.464 pessoas (número que representa 23,16% da população do país) já têm o processo de imunização completo contra a covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.704.003 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Só na Europa foram contabilizadas, até ao momento, pelo menos 1.139.837 mortes em 53.127.297 casos diagnosticados, de acordo com o mesmo balanço.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.