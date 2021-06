Vasco Ribeiro avança e Carolina Mendes cai nas repescagens dos Jogos Mundiais de surf

Os portugueses Vasco Ribeiro e Carolina Mendes estiveram hoje em ação nos Jogos Mundiais de surf, em El Salvador, com o primeiro a avançar na prova, ao contrário de Carolina Mendes.

Na sexta fase de repescagem, Vasco Ribeiro, o último resistente português no quadro masculino, após as eliminações de Frederico Morais e Miguel Blanco, dominou a 138.ª bateria com 13,43 pontos, à frente do sul-africano Matt McGillivray (10,90) e do israelita Yoni Klein (8,54) e vai enfrentar, na oitava fase da repescagem ('heat' 145) Aritz Aranburu (Espanha), Isauro Elizondo (Panamá) e Manuel Selman (Chile).

Já Carolina Mendes ficou em terceira na bateria 120 da sexta fase de repescagem, com 11,17 pontos, muito perto da segunda, Bethany Zelasko (Canadá), num 'heat' ganho pela australiana Stephanie Gilmore, sete vezes campeã da Liga Mundial de Surf (WSL), com 15,73 e em que a chilena Lorena Fica ficou no quarto e último posto.

Ainda em prova estão as portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira, que se defrontam na bateria 61 da quinta ronda, que conta ainda com a francesa Pauline Ado e a japonesa Mahina Maeda, mantendo aspirações de se candidatarem a uma das sete vagas olímpicas disponíveis para as senhoras.

Vasco Ribeiro também espreita essa possibilidade na competição do lado dos homens, que tem cinco vagas.

Frederico Morais viu na quinta-feira confirmada oficialmente pela Federação Portuguesa de Surf (FPS) a sua presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, apesar de ter sido eliminado na ronda 5 das repescagens dos Jogos Mundiais de surf, tal como Miguel Blanco.

Os Jogos Mundiais de Surf decorrem até 06 de junho, em El Salvador, e vão decidir as últimas 12 vagas para a estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos (Tóquio2020).