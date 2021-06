Segundo o Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), registou-se uma redução do passivo do SERAM de 248,3 milhões de euros (-14,3%).

Além disso, o aumento situação líquida do SERAM foi de 203,1 milhões de euros (+27,8%) e a redução da dívida financeira total (inclui suprimentos da RAM) de 197,7 milhões de euros (-17,8%).

De acordo com o relatório, a redução da dívida não financeira do SERAM foi de 13,5 milhões de euros (-4,2%) e houve o aumento do resultado operacional bruto (EBITDA) em cerca de 7 milhões de euros (+25,4%), bem como uma melhoria na margem EBITDA em 3,2 p.p.

Segundo a mesma fonte, o lucro do SERAM foi de 4,2 milhões de euros (+348,0%) e houve um aumento do investimento em cerca de 1,3 milhões de euros (+7,2%).

Registou-se ainda a melhoria da estrutura financeira do SERAM (rácio de endividamento diminuiu 8,9 p.p., rácio de autonomia financeira aumentou 8,9 p.p. e o rácio 'debt to equity' baixou 0,5 p.p.).

O Relatório Trimestral do SERAM, relativo ao 1.º trimestre de 2021, já se encontra disponível para consulta no portal da vice-Presidência do Governo Regional.

No relatório são publicadas as contas trimestrais do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.