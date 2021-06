Madeira reserva 4 milhões de euros para apoiar as pessoas em situação de sem abrigo

A Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, revelou hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira que no Plano de Recuperação e Resiliência, apresentado pela Madeira, há “4 milhões de euros destinados a respostas sociais para permitir soluções para 70 pessoas em situação de sem abrigo”.

Entre as medidas, a governante destacou a “criação de um centro de acolhimento noturno temporário, a requalificação de um espaço para acolhimento de emergência, a requalificação de um outro espaço para o desenvolvimento de projetos de inclusão, a criação de balneários e lavandaria, a requalificação de um espaço para refeitório e cantina social, e, ainda, a criação de um atelier ocupacional, para reabilitar pequenas capacidades e as competências sociais das pessoas em situação de sem abrigo”.

A Secretária de Inclusão Social e Cidadania foi esta tarde ouvida na Comissão de Saúde e Assuntos Sociais, no âmbito do requerimento do PCP, intitulado “Sobre as implicações concretas e eficácia do Plano Regional para Inclusão de Pessoas Sem-Abrigo (2018-2022)”.

Augusta Aguiar adiantou ainda que no final de maio deste ano a Madeira tinha 101 pessoas em situação de sem abrigo (13 mulheres e 88 homens), quando no ano passado chegou a registar 121 casos. A reintegração de 20 pessoas “teve a ver com o facto de termos começado o desconfinamento, que permitiu uma intervenção muito mais acentuada”, disse, e com “um reforço das equipas da Segurança Social.”