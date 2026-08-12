PSP desconhece programa da visita da família real saudita na Madeira

A Polícia de Segurança Pública (PSP) não tem, neste momento, qualquer acção preparada para acompanhar a chegada da família real saudita à Madeira e afirma desconhecer o programa previsto para a deslocação.

Contactado pelo DIÁRIO, o Comando Regional da PSP Madeira esclareceu que "não tem nenhuma operação em curso para receber a família real saudita". A força de segurança acrescentou ainda que "desconhece qualquer programa da visita", não dispondo, por isso, de informação sobre a agenda ou os locais que a comitiva poderá visitar durante a permanência na Região.

A posição da PSP surge numa altura em que foram divulgados diversos preparativos relacionados com a deslocação de elementos da família real saudita à Madeira, nomeadamente ao nível da logística e da segurança.

Presença do príncipe herdeiro saudita na Madeira não está confirmada Comitiva que chega esta quinta-feira à Região inclui a princesa Sara bint Mashour Al Saud, e está enquadrada numa visita privada, sem agenda oficial

A comitiva deverá ser liderada pela princesa Sara bint Mashour Al Saud, mulher do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, e terá como objectivo passar alguns dias na Madeira, no âmbito de um roteiro privado que está a ser realizado por Portugal, depois de passagens por Lisboa e Faro.

Por sua vez, a eventual presença do príncipe herdeiro continua, contudo, sem confirmação. Até ao momento, não existe qualquer comunicação oficial, por parte das autoridades sauditas ou regionais, de que Mohammed bin Salman integre a deslocação à Madeira.

Avião do Reino da Arábia Saudita acaba de aterrar no Aeroporto da Madeira É a primeira vez que um avião Boeing 787 Dreamliner aterra no aeroporto da Região

A chegada, ontem, de um Boeing 787 da Arábia Saudita ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo já motivou particular atenção. O aparelho, pertencente ao Reino da Arábia Saudita, que se estreou em território madeirense, realizou uma operação de reconhecimento da pista, com várias aterragens e descolagens no espaço de algumas horas, para testar a operacionalidade da infra-estrutura.

Ao nível aeroportuário, estão igualmente a ser preparados os procedimentos para a chegada da família saudita. A sala VIP do Aeroporto está a ser montada para receber os elementos, estando previstas medidas de segurança reforçadas para garantir a sua passagem pela infra-estrutura.